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Многодетным семьям Севастополя компенсируют затраты на школу

Общество

За форму для ребёнка и прочие учебные принадлежности обещают давать не более 3 тысяч

Многодетным семьям Севастополя компенсируют затраты на школу
Альберт Анкер. Школьная прогулка. 1872

Севастополь, 15 августа 2018, 17:39 — REGNUM  В Севастополе начался приём заявлений от многодетных семей на компенсацию затрат на школьную форму, а также на предоставление материальной помощи к новому учебному году. Об этом 15 августа сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения Севастополя.

«Перечень одежды, покупка которой компенсируется, был предусмотрен постановлением правительства города и неоднократно расширялся. Для получения компенсации на покупку формы к заявлению необходимо приложить товарные чеки — сумма не может превышать 3 тысячи рублей на каждого ребёнка», — отметили в департаменте, подчеркнув, что единоразовая помощь не зависит от затраченных сумм и составляет в этом году 1323 рубля на каждого ученика в семье.

Напомним, в начале августа правоохранительные органы заподозрили начальника «Управления материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений Севастополя» и его заместителя в причинении ущерба в семь миллионов рублей при закупке школьного инвентаря.

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1 сентября
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