Среда, 15 Августа 2018 года
17:53:14 МСК

МИД: Граждан России нет среди пострадавших в Генуе

Общество

Жертвами обрушения моста в Италии, по последним данным, стали 39 человек

Москва, 15 августа 2018, 17:37 — REGNUM  Российских граждан нет в числе пострадавших в результате обрашения автомобильного моста в итальянском городе Генуя, сообщает пресс-служба МИД России.

«По данным на первую половину дня 15 августа, сведений о пострадавших российских гражданах не поступало», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за развитием ситуации следят сотрудники Генерального консульства России в Генуе.

Напомним, 14 августа в Генуе произошло обрушение пролёта автомобильного моста высотой 100 метров. В результате инцидента рухнули вниз находившиеся на мосту автомобили, повреждения получили также расположенные под пролётом моста здания.

По последним данным, жертвами трагедии стали 39 человек, ещё около десяти человек числятся пропавшими без вести.

Читайте также: После Генуи: «Дорожный план Маршалла» и удар по невидимой руке рынка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения мостов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить