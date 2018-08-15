МИД: Граждан России нет среди пострадавших в Генуе

Москва, , 17:37 — REGNUM Российских граждан нет в числе пострадавших в результате обрашения автомобильного моста в итальянском городе Генуя, сообщает пресс-служба МИД России.

«По данным на первую половину дня 15 августа, сведений о пострадавших российских гражданах не поступало», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за развитием ситуации следят сотрудники Генерального консульства России в Генуе.

Напомним, 14 августа в Генуе произошло обрушение пролёта автомобильного моста высотой 100 метров. В результате инцидента рухнули вниз находившиеся на мосту автомобили, повреждения получили также расположенные под пролётом моста здания.

По последним данным, жертвами трагедии стали 39 человек, ещё около десяти человек числятся пропавшими без вести.

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