В Минздраве Казахстана назвали самые коррупционные направления

Астана, , 18:00 — REGNUM В системе здравоохранения Казахстан коррупционные преступления чаще всего происходят при закупке лекарств, медицинских изделий и оборудования, сообщает 15 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра здравоохранения Елжана Биртанова.

По его словам, коррупция также часто встречается при размещении государственного финансирования на оказание бесплатной медицинской помощи. Биртанов добавил, что в последнее время участились случаи выдачи фальсифицированных документов и справок.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 2013 по 2016 год сумма выявленных финансовых нарушений, включая неэффективное использование бюджетных средств, составила 1,7 трлн тенге ($6,9 млрд).

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