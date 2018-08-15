В Крыму хотят сделать амбулаторные центры диагностики онкологии

Симферополь, , 17:25 — REGNUM Власти Крыма рассмотрят вариант создания амбулаторных центров диагностирования онкологических заболеваний во всех крупных городах полуострова. Об этом 15 августа сообщил глава РК Сергей Аксёнов на встрече с генеральным директором ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андреем Каприным.

«Выявление онкозаболеваний на ранней стадии пока что является для Крыма большой проблемой. К сожалению, больные поступают в запущенном состоянии, с четвёртой стадией чаще всего — тогда, когда медицина бессильна», — констатировал глава региона.

По его словам, необходимо перенять практики борьбы с этим недугом у других субъектов страны.

Андрей Каприн заявил об оказании всяческой поддержки в этом вопросе со стороны Министерства здравоохранения РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов поручил министерству здравоохранения РК сформировать программу борьбы с онкозаболеваниями и снижения смертности.

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