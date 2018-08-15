Найденные юными поисковиками останки 221 солдата захоронили под Псковом

д. Усть-Долыссы, Псковская область, , 17:12 — REGNUM В братской могиле в деревне Усть-Долыссы Невельского района Псковской области сегодня, 15 июля, торжественно перезахоронили останки 221 солдата Красной Армии, которые нашли в ходе оде 11-й международной молодежной «Вахты Памяти» юные поисковики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в поисковых работах приняли участие около 150 детей и подростков в возрасте от семи лет и их родители из разных районов Псковской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратовской области, Латвии и Белоруссии.

Председатель псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След пантеры» Геннадий Корольков сообщил о том, что один из найденных медальонов удалось расшифровать на месте.

«Он принадлежал Михайлову Ивану Петровичу 1915 года рождения, Башкирская ССР, деревня Федоровка. Будем искать родственников», — сообщил Корольков.

Ещё один именной медальон изучают специалисты.

Напомним, молодёжная «Вахта Памяти» проходила в Невельском районе с 6 по 15 августа. Помимо полевых работ, которыми занимались старшеклассники, все её участники прошли «школу выживания».