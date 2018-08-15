Умер заслуженный лётчик-испытатель СССР Иван Ведерников

Москва, , 16:58 — REGNUM Заслуженный лётчик-испытатель, фронтовик, герой Советского Союза Иван Ведерников скончался в Москве на 95-м году жизни, сообщили 15 августа в пресс-службе ПАО «Туполев».

Иван Ведерников родился 17 ноября 1923 года в селе Новокраснянка под Луганском. В годы Великой Отечественной войны летал на бомбардировщике Пе-2. После окончания войны продолжил службу в Советской армии.

В 1950—1962 годах Ведерников был лётчиком-испытателем ГК НИИ ВВС. Принимал участие в испытаниях бомбардировщиков Ту-16 и Ту-95, а также пассажирских самолётов Ту-114 и Ту-116. В 1962—1990 годах работал в ОКБ Туполева, где участвовал в испытаниях целого ряда военных и гражданских воздушных судов.

В 1981 году был удостоен звания героя Советского Союза за «мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники».