В Госдуме ответили на предложение об амнистии для осужденных за репост

Москва, , 16:49 — REGNUM В Госдуме настаивают на том, чтобы при вынесении приговора о «наказании за репост или лайк» суды учитывали разъяснение Верховного суда, передает корреспондент ИА REGNUM 15 августа.

Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») уверен, что при обсуждении вопроса о наказании по статье 282 УК не следует ограничиваться «битьем по хвостам».

«Следует сконцентрировать усилия на совершенствовании правоприменительной и нормативной практики, чтобы случайные, невинные люди не страдали в будущем от некорректно вынесенных судебных решений. В настоящее время Государственной думой рассматривается законопроект по изменению формулировки статьи 282 УК РФ, исключающий ее излишне репрессивный уклон», — напомнил Левин.

Кроме того, по его словам, правительство этой осенью внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, изменяющий порядок применения статей 282 и 148 УК РФ в части исключения наказаний за цитирование научных, исторических и художественных материалов, в том числе аудиовизуального характера.

Комментируя предложение объявить амнистию для осужденных «за репост», Левин напомнил, что существует разъяснение Верховного суда относительно того, что факт публикации, лайка или репоста сам по себе не является правонарушением, и для вынесения обвинительного заключения необходимо изучение всех обстоятельств содеянного, учитывая, в частности, контекст, форму и содержание.

«Однако данное разъяснение, к сожалению, не всегда принимается во внимание в судебной практике, что, безусловно, требует корректировки», — сказал он.

Компания Mail.ru Group вступилась за лиц, осужденных за действия в социальных сетях. Обращения направлены в Госдуму РФ, Верховный суд, Минюст и аппарат омбудсмена. Компания просит депутатов внести в Госдуму проект амнистии для осужденных по статье 282 УК.

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