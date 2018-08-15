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В Алма-Ате на 30% выросла стоимость проезда в пригородных автобусах

Общество

Компания, обслуживающая пригородные маршруты, испытывает финансовые трудности

Алма-Ата, Казахстан, 15 августа 2018, 16:59 — REGNUM  Стоимость проезда в пригородных автобусах Алма-Аты увеличилась на 30%, до 130 тенге (24 рубля), сообщает 15 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на директора Каскеленского автопарка Еспай Ашимбаева.

По его словам, компания, обслуживающая пригородные маршруты, испытывает финансовые трудности. Ранее в компании объявили, что повышение стоимости проезда связано с подорожанием запчастей и топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа союз фермеров Казахстана обратился к президенту республики Нурсултану Назарбаеву за помощью в регулировании рынка дизельного топлива для снижения цен.

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