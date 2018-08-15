Не впущенный в Италию корабль с мигрантами прибыл на Мальту

Рим, , 16:37 — REGNUM Не впущенный в Италию корабль Aquarius, принадлежащий неправительственной организации, прибыл на Мальту, сообщает La Stampa в среду, 15 августа.

На борту судна — 141 нелегальный мигрант, в том числе 38 детей младше 15 лет. На Aquarius они попали шесть дней назад, пересев на корабль с лодок в территориальных водах Ливии.

Ранее была достигнута договоренность о том, что этих мигрантов примут у себя Испания, Франция, Португалия, Германия и Люксембург.

Именно с Aquarius начался новый виток борьбы Италии с нелегальной миграцией и неправительственными организациями в июне 2018 года. Тогда корабль пытался войти в несколько портов, но не был впущен. Позднее МВД Италии дало указание закрыть итальянские порты для всех кораблей, перевозящих нелегальных мигрантов.

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Корабль, принадлежащий Германии, арендованный французской компанией и ходящий под британским флагом, может «идти куда хочет, но не в Италию», прокомментировал ранее ситуацию с Aquarius вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини.

В среду, комментируя данные МВД о снижении и легальной, и нелегальной миграции в Италию, Сальвини заявил: «За последние несколько лет мы приняли 700 тысяч мигрантов. Италия не может и дальше оставаться европейским лагерем для беженцев. Мы хотим помочь этим ребятам не убегать из их собственного дома».