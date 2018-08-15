Напротив детсада в Ярославле разлили жидкость с едким запахом

Ярославль, , 16:36 — REGNUM Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Ярославской области обнаружили слив неизвестной жидкости с едким запахом напротив детского сада № 52 на улице Маяковского в Ярославле, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К общественникам обратилась жительница поселка Маяковского и рассказала, что гуляла с дочкой в лесу вдоль Университетской улицы. Она увидела, что на тропинку слили неизвестную жидкость, от которой сильно пахло. Когда мама с девочкой случайно наступили в эту жидкость, оказалось, что она разъедает обувь. Активисты ОНФ выехали на место и осмотрели место слива.

«Жидкость затвердела и превратилась в серую корку. На всю округу стоит удушающий запах. Особенно страдают воспитанники детсада. Воспитатели целый день не могли вывести их на прогулку, малыши сидели в помещениях с закрытыми окнами», — рассказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта Тарас Сидорин.

По его словам, учреждение посещают более 120 ребят, большинство из них имеют аллергопатологии.

Общественники сообщили о ситуации в органы местного самоуправления, надзорные органы и в полицию. Активисты Народного фронта добиваются, чтобы отходы как можно скорее убрали и утилизировали и нашли нарушителей. По мнению представителей ОНФ, эту территорию необходимо включить в состав лесопаркового зеленого пояса Ярославля, тогда подобных ситуаций удастся избежать.