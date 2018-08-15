Власти Крыма обещают усилить борьбу с онкологией

Симферополь, , 16:34 — REGNUM Несмотря на то, что с 2014 года Крым активно продвинулся в выявлении и лечении онкозаболеваний, прилагаемых усилий всё ещё недостаточно — показатель смертности от онкологии на полуострове находится выше среднего значения по РФ.

«В этой связи поручил министерству здравоохранения РК сформировать программу борьбы с онкозаболеваниями и снижения смертности», — отметил глава РК.

По его словам, программу необходимо сформировать и представить на рассмотрение Совмина до 1 декабря, пока республиканские власти не начнут формировать бюджет на 2019 год».

Как сообщало ИА REGNUM, жители крымского полуострова, больные раком, испытывают большие проблемы с медикаментозной помощью, поскольку курс химиотерапии можно пройти только в Симферополе и только теми препаратами, которые есть в наличии.

По информации Минздрава РК, на данный момент в Крыму стоят на учёте по поводу злокачественных заболеваний 56 тысяч человек.

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