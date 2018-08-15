Генпрокуратура Казахстана планирует использовать систему распознания лиц

Ташкент, , 17:04 — REGNUM В Казахстане разрабатывают систему распознавания лиц, которая будет использоваться сотрудниками генеральной прокуратуры, сообщает 15 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на разработчика системы Муслима Ертугана.

По его словам, прокуратура планирует установить подобные системы на базарах, чтобы оперативно выявлять преступников. В случае выявления разыскиваемого лица система отправляет информацию в полицию, которая выезжает на место.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2018 года парламент Казахстана принял закон по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений. Документ запрещает носить в общественных местах одежду, которая препятствует распознанию лица.

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