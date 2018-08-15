«Заплатил штраф и уехал из Казахстана»: фигуранта «дела Кузнецова» потеряли

Алма-Ата, Казахстан, , 16:06 — REGNUM В Казахстане ищут Александра Кузнецова. Фигуранта самой громкой драки страны за 2015 год накануне, 14 августа, было решено вернуть в колонию. Однако 15 августа выяснилось, что Кузнецов беспрепятственно уехал из страны.

Суд по делу о драке у бара «Чукотка», в результате которой погиб Сырым Мураткалиев, адвокаты Александра Кузнецова представили как дело о праве на необходимую самооборону. В июне 2015 Кузнецова приговорили к полутора годам в исправительной колонии-поселении по статье «Причинение смерти по неосторожности». Однако приговором остались недовольны обе стороны.

Затем к процессу в качестве общественных защитников семьи потерпевшего подключились национал-патриоты.

В итоге апелляционная коллегия Алма-Атинского городского суда пересмотрела приговор. И Кузнецова признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» с наказанием в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

2 июля 2018 года городской суд города Капчагая согласился удовлетворить ходатайство осужденного: пять неотбытых лет заключения заменили на штраф в размере 1 097 281 тенге (на тот момент 1 рубль был равен 5,44 тенге).

14 августа 2018 года Алма-Атинский областной суд рассмотрел жалобу родственников пострадавшего и отменил постановление суда Капчагая. Кузнецова было решено вернуть в колонию. Однако с исполнением постановления возникли сложности.

По словам друзей Кузнецова, за полтора месяца, проведенных на свободе, он успел восстановить документы и оплатить все штрафы и положенные платежи, ограничения на выезд из страны на Кузнецова наложены не были. И он уехал из Казахстана.

В прокуратуре Алма-Атинской области пообещали, что объявят Кузнецова в розыск.

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