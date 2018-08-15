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Брянский суд не открыл опасный торговый центр

Общество

У руководство торгового центра «Тимошковых» не получилось отменить закрытие

Брянск, 15 августа 2018, 16:04 — REGNUM  Брянский областной суд 14 августа оставил в силе решение о запрете эксплуатации здания торгового центра «Тимошковых» в Брянске. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Брянской области, ТРЦ, расположенный на улице Красноармейская, будет закрыт до получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Также собственникам ТРЦ предстоит устранить все нарушения, которые были найдены в результате проверки.

В прокуратуре напомнили, что решение о запрете эксплуатации здания было принято Советским районным судом Брянска в июне 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, что серьезные проблемы у торгового центра начались после проверок, последовавших за пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Тогда погибли 60 человек, а по всей России начались массовые проверки ТРЦ. В Брянске выяснилось, что торгово-развлекательный центр за 10 лет существования не получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

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