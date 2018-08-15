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Внутренне перемещенные лица на Украине не готовы голосовать на выборах

Общество

Кто-то не хочет, а кто-то не знает, как

Киев, 15 августа 2018, 15:58 — REGNUM  На президентские и парламентские выборы на Украине в 2019 году готовы пойти только 41% опрошенных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), по данным международной организации по миграции на Украине и министерства по вопросам «временно оккупированных территорий» и ВПЛ Украины, сообщает 15 августа УНИАН.

Согласно сообщению, 33% респондентов ответили, что не пойдут голосовать, 24% — не определились. Отмечается, что 31% опрошенных заявили, что не пойдут голосовать, так как не имеют права. Еще 24% заявили, что они не доверяют власти и не верят в выборы, а 16% — что не знают, как голосовать.

Напомним, президентские и парламентские выборы на Украине пройдут в 2019 году.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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