На индонезийский остров Ломбок доставят палатки для школ

Матарам, Индонезия, , 16:03 — REGNUM Город Матарам получит десятки палаток от министерства образования для школ, здания которых сильно пострадали от землетрясения на острове Ломбок, сообщает Antaranews.

На этой неделе будут доставлены 30 палаток для школ, здания которых были сильно повреждены во время землетрясения. Одна такая палатка может вместить две-три классные комнаты.

«Если палатки будут размещены вовремя, школы смогут возобновить процесс обучения, начиная со следующей недели», — заявил представитель в сфере образования города Матарам.

Правительство Индонезии через министерство образования также окажет помощь в восстановлении школьных зданий.

Заместитель мэра города Мохан Ролискана ранее напомнил о том, что преподаватели и родители должны приложить все возможные усилия по восстановлению психологических травм у детей.

Напомним, землетрясение на острове Ломбок унесло порядка 430 жизней.

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