ОНФ попросит президента о программе благоустройства сел

Воронеж, , 15:55 — REGNUM ОНФ попросит президента России Владимира Путина о создании программы по развитию сельских территорий. Об этом 15 августа на пресс-конференции в Воронеже сообщила федеральный координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина.

«Месяц назад в Совете Федерации мы провели форум, куда пригласили всех, от кого зависит развитие сельских территорий, и определили для себя, что нужна еще одна программа. Программа развития городской среды работает в городах-миллионниках, а в села ничего не доходит. Сейчас мы будем ходатайствовать перед президентом о том, что должна быть еще одна программа или должен быть утвержден какой-то коэффициент, чтобы в сельских территориях тоже начались изменения. Хотя бы с минимальным перечнем: дороги, освещение, детские площадки», — сказала Светлана Калинина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Воронежская область получила 450 млн рублей на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2018 году эта сумма составит 600 млн рублей.

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