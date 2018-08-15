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Делегация из Гагаузии прошла управленческую стажировку в «Алабуге»

Общество

Гости переняли опыт работы управляющей компании свободной экономической зоны

Делегация из Гагаузии прошла управленческую стажировку в «Алабуге»
Иллюстрация: Alabuga.ru
ОЭЗ «Алабуга»

Казань, 15 августа 2018, 15:38 — REGNUM  Делегация из шести специалистов, прибывшая из молдавской автономии Гагаузия, прошла двухдневную стажировку в ОЭЗ «Алабуга» (Татария), сообщает 15 августа пресс-служба особой экономической зоны.

«В течение двух дней гостям рассказали об опыте работы управляющей компании «Алабуги» в различных сферах — привлечении инвесторов, строительстве, эксплуатации инфраструктуры, о практике проектного управления и корпоративном университете ОЭЗ», — говорится в сообщении.

Гости посетили несколько предприятий-резидентов «Алабуги», включая заводы «Белая Дача», «Хаят Кимья» и «Тракья Гласс Рус». Отмечается, что члены делегации были впечатлены масштабами деятельности и выразили уверенность в том, что опыт «Алабуги» будет полезен им в развитии собственных промышленных площадок.

Добавим, договоренность об организации стажировки была достигнута во время встречи главы Татарии Рустама Минниханова и главы Гагаузии Ирины Влах во время Сочинского инвестиционного форума в феврале этого года.

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