СМИ уличили создателей мульфильма от Disney в нетолерантности

Нью-Йорк, США, , 15:42 — REGNUM Средства массовой информации уличили компанию Disney в «намеренном осветлении» кожи персонажей, пишет газета Le Figaro 15 августа.

10 августа журнал Entertainment Weekly опубликовал кадр из нового полнометражного мультфильма «Ральф против интернета», на котором изображены известные всем диснеевские принцессы.

Критики заметили, что цвет кожи и волос героини мультфильма «Принцесса и лягушка» Тианы стал намного светлее — в оригинальном фильме она афроамериканка. Кроме того, Тиана получила европеоидный нос. Заметно белее стала и дочь индейского вождя Покахонтас из одноименного мультфильма.

«Цветной вопрос» был уже поднят вокруг компании Disney в декабре 2017 года, когда она призналась, что не смогла найти подходящих актеров из Азии на роли в фильме про Алладина. Для этого пришлось гримировать два десятка актеров, чтобы сделать их похожими на индийцев.