В Челябинске фельдшер осталась без премии после прививки школьнику

Челябинск, , 05:57 — REGNUM Фельдшер, поставившая без согласия родителей прививку ученику младших классов в Челябинске, лишена премии, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Решение вынесено по результатам проверки, инициированной родителями школьника. Поводом стало состояние здоровья ребенка, у которого внезапно поднялась температура. Из расспросов родители узнали, что ребенку в школе поставили прививку от клещевого энцефалита, на которую они не давали согласия.

Инцидент произошел в конце минувшего учебного года. Была проведена проверка, в результате которой районным прокурором внесено представление об устранении нарушения законодательства в адрес директора школы и главы меучреждения.

«По результатам рассмотрения представлений классный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности, фельдшер лишена премии», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, проблема вакцинации в Челябинске была поднята на круглом столе «Спасем детей — спасем Россию» в декабре минувшего года. Председатель челябинской общественной организации «Выбираем жизнь» Екатерина Соловьёва заявила, что рост случаев тяжелых заболеваний детей, вероятно, связан с избыточным количеством прививок, которые сейчас ставятся до года.

На фоне неоднозначного отношения общества к теме прививок в регионах наблюдаются случаи нарушения правил проведения вакцинации. Так, в городе Удомля (Тверская область) в мае 2018 года ученику школы № 4 сделали без согласия матери прививку от полиомиелита. Медсанчасть по решению суда оштрафована на 50 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В России зафиксировано 450 случаев нападения клеща