Президент Индонезии стал свидетелем конкурса по приготовлению рыбы

Джакарта, , 15:37 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны стали свидетелями приготовления рыбы из разных регионов Индонезии, мероприятия проходившего в парке президентского дворца в Джакарте, сообщает Antaranews.

Глава государства получил возможность переговорить с десятью участниками конкурса Nusantara Fish Cooking Competition 2018. Все эти повара стали победителями в своих регионах.

Конкурс поваров по приготовлению блюд из рыбы проходит во второй раз. Идея проведения подобного мероприятия принадлежит президенту, который таким образом стимулирует потребление рыбы и морепродуктов в стране.

«Во время рабочих визитов президента в восточную часть Индонезии многие жители жаловались на недостаток в потреблении белка. Мы являемся морской страной, почему огромное количество рыбы не может быть оптимизировано», — заявил Джоко Видодо.

Nusantara Fish Cooking Competition, добавил глава государства, «помимо создания разнообразия блюд из рыбы также является культурным мероприятием».

По его словам, японцы потребляют около 100 кг рыбы на душу населения в год, в Индонезии эта цифра составляет всего 30 кг.