Mail.ru Group попросила амнистии для осуждённых за репосты и лайки

Москва, , 15:21 — REGNUM Компания Mail.ru Group вступилась перед российскими властями за лиц, осужденных за действия в социальных сетях. Обращения направлены в Госдуму РФ, Верховный суд, Минюст и аппарат омбудсмена, говорится в сообщении компании.

Так, Mail.ru Group просит внести в нижнюю палату парламента законопроект об амнистии тех, кто осужден за лайки, репосты и публикацию картинок, если эти действия не имели общественно опасных последствий. Речь идет о деяниях, подпадающих под статьи о возбуждении ненависти либо вражды и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 282 и ст. 148 УК РФ).

К Верховному суду компания обратилась с просьбой обобщить судебную практику по подобным делам и дать юридические определения таких понятий, как репосты и лайки. В случаях, когда действие пользователя имеет признаки преступления, его нужно рассматривать по статье, которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности и судебный штраф, отмечают в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался за здравый смысл при рассмотрении уголовных дел, касающихся публикаций в соцсетях. Он отметил, что каждый конкретный случай уникален и должен рассматриваться отдельно.

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