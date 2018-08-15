В Воронежской области 90 ветхих домов вывели из программы капремонта

Воронеж, , 15:19 — REGNUM В Воронежской области в 2017 году активисты ОНФ и прокуратуры вывели из программы капитального ремонта многоквартирных домов примерно 90 зданий, которые находятся в полуаварийном состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа сообщила федеральный координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина. Эти дома включены в программу переселения.

«В Воронежской области примерно 25% домов, которые входят в программу капитального ремонта, находятся в полуаварийном состоянии. И сегодня Фонд капитального ремонта, собираясь их ремонтировать, делает неправильно: это может принести только вред, потому что внутри перегородки остаются гнилыми и опасными. В этих случаях наша задача — помочь людям признать дом непригодным для проживания. Ранее ОНФ провел мониторинг, и сейчас постепенно мы выводим из программы капитального ремонта такие дома. В 2017 году в регионе с помощью прокуратуры мы вывели 90 домов и включили их в программу расселения. Сейчас продолжаем работу», — сказала Светлана Калинина.

ИА REGNUM напоминает, что в Воронежской области ликвидирован аварийный фонд, который был признан таковым до 1 января 2012 года. По данным на март 2018 года, в области оставалось 219 многоквартирных домов, признанных аварийными позже. В них живет почти 4,5 тыс. человек. Ранее в регионе было решено продолжить программу переселения, на это будут выделены деньги из областного бюджета.

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