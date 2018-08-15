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«Требует обсуждения»: Роспотребнадзор о единой цене на школьную форму

Общество

«Насколько это возможно»

Москва, 15 августа 2018, 15:23 — REGNUM  Вопрос о введении единой цены на школьную форму в России требует дополнительного обсуждения, заявила 15 августа на пресс-конференции глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это вопрос, который требует обсуждения: насколько это возможно, насколько это удобно, насколько это приемлемо сегодня, и какие средства на это нужны», — заявила Попова.

Напомним, ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) заявил о необходимости закрепить цены на школьную форму. По его словам, стоимость формы для учеников младших классов должна составлять в районе трех тысяч рублей, для старшеклассников — не более четырех тысяч.

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1 сентября 2018 года
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