В России освоили «гражданскую» диагностику электромагнитной совместимости

Москва, , 15:05 — REGNUM Российский концерн «Вега» (структура холдинга «Росэлектроника» госкорпорации Ростех) освоил производство мобильного комплекса для испытаний технических средств по параметрам электромагнитной совместимости (ЭМС), сообщает 15 августа пресс-служба Союза машиностроителей России.

Отличительной особенностью разработки является возможность ее применения на объектах — различных устройствах и механизмах, — габариты которых не позволяли проводить проверку в условиях стационарной лаборатории. Новый комплекс, пояснили на предприятии, позволит удовлетворить растущий спрос производителей радиоэлектронного и электротехнического оборудования на испытательные услуги.

«В нашей стране не допускается эксплуатация технических средств, не прошедших проверку на соответствие требованиям по ЭМС», — прокомментировал событие генеральный директор ИМЦ Концерна «Вега» Александр Кулиш.

Сейчас, по его словам, основная часть трудностей предприятий будет решена, поскольку мобильная лаборатория может быть произведена по техническому заданию заказчика.

Мобильный комплекс создан на базе грузового автомобиля ГАЗон Next. Время развертывания системы на объекте не превышает двух часов. При этом оборудование может быть подключено как к внешней сети электроснабжения, так и к бензиновому электрогенератору автомобиля.

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