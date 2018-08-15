Школы Астаны перешли на подушевое финансирование

Астана, , 15:05 — REGNUM С 2018/2019 учебного года все общеобразовательные школы Астаны переходят на подушевое финансирование, сообщает 15 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на руководителя управления образования города Ануара Жангозина.

По его словам, внедрение подушевого финансирования будет способствовать росту качества образования. Жангозин добавил, что с 2019 года десять школ будут переведены с формы государственных учреждений на форму государственного предприятия на праве хозведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа аким (глава) Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявил, что школа на 600 мест с интернатом в селе Акжар Тарбагатайского района не нужна, так как в районе нет такого числа детей.

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