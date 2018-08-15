В Марий Эл заболеваемость ВИЧ-инфекцией выросла почти на 25%

Йошкар-Ола, , 14:46 — REGNUM В Марий Эл по итогам января-июля 2018 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией выросла на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число случаев заболевания выросло с 93 до 116 единиц, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, показатель заболеваемости превысил среднее многолетнее значение в два раза.

Кроме того, зафиксирован рост заболеваемости сальмонеллезом на 42,9%, скарлатиной — в 1,5 раза, инфекционным мононуклеозом — на 22,3%, менингококковой инфекцией, острым вирусным гепатитом В.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России продолжает ухудшаться. Показатель заболеваемости в 2017 году составил 71,1 на 100 тыс. населения, тогда как в 2016 году было 69,6 на 100 тыс. населения. В 2017 году по показателю заболеваемости ВИЧ в РФ лидировала Кемеровская область — зарегистрировано 203 новых случая ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения. На втором месте Иркутская область — 160, тройку замыкает Свердловская область с 157,2 случая на 100 тыс.