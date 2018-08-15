В Ростовской области автоинспекторы провели массовую проверку автобусов

Ростов-на-Дону, , 14:46 — REGNUM Управление ГИБДД по Ростовской области объявило о масштабной проверке автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки. В ходе инспекции сотрудники дорожной полиции выявили более 300 нарушений, сообщает ИА REGNUM.

В течение декадника «Автобус» было проверено техническое состояние около 6 тыс. транспортных средств. Рейд показал, что 322 из них эксплуатировались с техническими неисправностями. Водители этих автобусов были оштрафованы, дела об административных правонарушениях возбуждены в отношении 82 должностных лиц, ответственных за выпуск автобусов на линию.

В ходе рейда также выяснилось, что 151 транспортное средство эксплуатировалось с неустановленными, неработающими или неисправными тахографами. 32 водителя оштрафованы за нарушения режимов труда и отдыха.

В ведомстве отметили, что в ходе профилактической операции за нарушение Правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 1,6 тыс. водителей.

«Всего за различные нарушения Правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 2,6 тыс. водителей автобусов, возбуждены административные расследования в отношении 147 должностных и 4 юридических лиц автотранспортных предприятий», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ИА REGNUM напоминает, что за первые шесть месяцев 2018 года на дорогах Ростовской области погибло 278 человек, более 2,5 тыс. человек получили травмы различной степени тяжести. Эти показатели выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обеспечить к 2025 году безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание на Дону планируется за счёт реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Ожидается снижение «очагов аварийности» на дорожной сети Ростовской агломерации на 50% в 2018 году и на 85% в 2025 году, а также увеличение доли протяженности дорожной сети Ростовской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, до 50% в 2018 году и 85% в 2025 году.