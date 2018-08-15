В Москве хотят законодательно регламентировать курение вейпов

Москва, , 14:55 — REGNUM Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия») не исключил возможности на законодательном уровне регламентировать курение при помощи систем нагревания табака. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичного парламента. На своей странице в Facebook глава Мосгордумы отметил, что законодательная иициатива может появиться по результатам общественного опроса.

Инициативу председателя поддержали и столичные депутаты. Они подчеркнули, что использование табачных электронных устройств равноценно обычному курению и вредит здоровью.

«Считаю, что было бы правильным ввести законодательное регулирование потребления систем нагревания табака», — заявила заместитель председателя комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева (постоянное депутатское объединение «Моя Москва»).

Шапошников также отметил, что депутаты столичного парламента продолжительное время занимаются решением вопроса запрета курения в общественных местах вейпов.

Напомним, в конце января Минпромторг подготовил законопроект об ограничении вейпинга. В марте экспертный совет при правительстве РФ согласовал инициативу, предложив установить для электронных курительных изделий требования, аналогичные существующим для обычных сигарет. Предложение поддержал Роспотребнадзор.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в одном из московских колледжей взорвался вейп, вследствие чего пострадали три девушки. Ранее, в мае 2017 года электронная сигарета взорвалась во рту 17-летнего школьника. Мальчик получил серьёзные травмы, ему потребовались операции.

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