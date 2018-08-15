Комиссия воронежской администрации проверила благоустройство дворов

Воронеж, , 14:42 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы города Воронежа Сергей Петрин 15 августа провел выездное совещание, в ходе которого проинспектировал ряд благоустроенных дворов, а также встретился с представителями городской администрации и районных управ. Как сообщила пресс-служба мэрии, объезды проблемных участков проводятся каждую неделю.

Комиссия посетила ряд дворовых территорий, благоустроенных в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 — 2022 годы». Во дворе на улице Артамонова в одном месте оказался вспучен асфальт — подрядчику предстоит исправить этот недостаток. Там же демонтированные элементы площадок и старые бордюры установлены у детской площадки, чтобы на нее не въезжали автомобили. Это было пожеланием жильцов, но теперь старые проржавевшие конструкции портят вид благоустроенного двора. Сергей Петрин предложил поставить перед управляющей компанией поставить новое заграждение.

В нескольких дворах — например, на улице Артамонова и Туполева — были установлены некачественные скамейки. Этот недочет тоже будет исправлен подрядчиком. Также участники совещания побывали в сквере Калашникова в Ленинском районе, который реконструируется за счет спонсора. По итогам выезда будет создан план работ по каждому двору. Сроки устранения недочетов будут жестко ограничиваться.

«Мы видим, что есть объекты, где сделано все качественно, а есть такие, где обнаружены недостатки, которые предстоит устранить. И важно контролировать качество и сроки, иначе процедура благоустройства может затянуться. Должны сказать свое слово и жители: им предстоит засыпать чернозем, посеять траву, посадить саженцы деревьев и кустарников», — констатировал Сергей Петрин.

Напомним, что глава города Вадим Кстенин неоднократно подчеркивал важность активного участия жителей в благоустройстве.

«Следует не просто привести в порядок старые дворы, но и привить гражданам чувство ответственности», — считает глава города.