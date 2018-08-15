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Во Владивостоке пройдёт фестиваль «Меридианы Тихого»

Общество

На смотре покажут порядка 180 фильмов

Владивосток, 15 августа 2018, 14:41 — REGNUM  Во Владивостоке с 21 по 27 сентября пройдёт международный кинофестиваль «Меридианы Тихого». На смотре покажут около 180 фильмов из 37 стран.

Традиционно фестиваль откроют два фильма: драма «Два билета домой» Дмитрия Месхиева и философская притча «Счастливый Лазарь» итальянского режиссера Аличии Рорвахер. В этом году фильм удостоился приза за лучший сценарий на Каннском кинофестивале.

Самые ожидаемые программы смотра — «Панорама», которая состоит из главных хитов текущего фестивального сезона, и «Кино России» — лучшие отечественные фильмы года.

В рамках «Панорамы» покажут фильмы:

  • «Время дьявола» Лава Диаза (Филиппины)
  • «Пепел — самый чистый белый» Цзя Чжанке (Китай, Франция)
  • «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээда (Япония)
  • «Холодная война» Павла Павликовского (Польша, Великобритания, Франция)
  • «Слон сидит неподвижно» Ху Бо (Китай)
  • «Черный клановец» Спайка Ли (США)
  • «Ни даты, ни подписи» Вахида Джаливанда (Иран)
  • «Хрусталь» Дарьи Жук (Беларусь, Германия, США, Россия)
  • «Куда уходит время?» Цзя Чжанкэ, Алексея Федорченко, Уолтера Саллеса, Мадхура Бхандаркара и Джамиля К.Т. Кубека (Китай, Россия, Бразилия, Индия, ЮАР)

Программа «Кино России» состоит из фильмов:

  • «Глубокие реки» Владимира Биткова
  • «Подбросы» Ивана Твердовского
  • «Дядя Саша» Александра Гордона
  • «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала
  • «Двое» Тимофея Жалнина
  • «Как я стал…» Павла Мирзоева
  • «Ван Гоги» Сергея Ливнева
  • «Облепиховое лето» Виктора Алферова
  • «Мира» Дениса Шабаева

На закрытии фестиваля состоится показ фильма «На районе» Ольги Зуевой, который снимали во Владивостоке в 2017 году. Главную роль в ленте сыграл Данила Козловский. Вторым фильмом закрытия станет поэтический роуд-муви Vision Наоми Кавасе.

«Меридианы Тихого» — международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Смотр проводится ежегодно с 2003 года во Владивостоке. Помимо кинопрограмм, в рамках фестиваля ежегодно проходят концерты, выставки, творческие встречи известных актеров и режиссёров со зрителями и другие мероприятия.

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