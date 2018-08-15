Во Владивостоке пройдёт фестиваль «Меридианы Тихого»

Владивосток, 15 августа 2018, 14:41 — REGNUM Во Владивостоке с 21 по 27 сентября пройдёт международный кинофестиваль «Меридианы Тихого». На смотре покажут около 180 фильмов из 37 стран.
Традиционно фестиваль откроют два фильма: драма «Два билета домой» Дмитрия Месхиева и философская притча «Счастливый Лазарь» итальянского режиссера Аличии Рорвахер. В этом году фильм удостоился приза за лучший сценарий на Каннском кинофестивале.
Самые ожидаемые программы смотра — «Панорама», которая состоит из главных хитов текущего фестивального сезона, и «Кино России» — лучшие отечественные фильмы года.
В рамках «Панорамы» покажут фильмы:
- «Время дьявола» Лава Диаза (Филиппины)
- «Пепел — самый чистый белый» Цзя Чжанке (Китай, Франция)
- «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээда (Япония)
- «Холодная война» Павла Павликовского (Польша, Великобритания, Франция)
- «Слон сидит неподвижно» Ху Бо (Китай)
- «Черный клановец» Спайка Ли (США)
- «Ни даты, ни подписи» Вахида Джаливанда (Иран)
- «Хрусталь» Дарьи Жук (Беларусь, Германия, США, Россия)
- «Куда уходит время?» Цзя Чжанкэ, Алексея Федорченко, Уолтера Саллеса, Мадхура Бхандаркара и Джамиля К.Т. Кубека (Китай, Россия, Бразилия, Индия, ЮАР)
Программа «Кино России» состоит из фильмов:
- «Глубокие реки» Владимира Биткова
- «Подбросы» Ивана Твердовского
- «Дядя Саша» Александра Гордона
- «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала
- «Двое» Тимофея Жалнина
- «Как я стал…» Павла Мирзоева
- «Ван Гоги» Сергея Ливнева
- «Облепиховое лето» Виктора Алферова
- «Мира» Дениса Шабаева
На закрытии фестиваля состоится показ фильма «На районе» Ольги Зуевой, который снимали во Владивостоке в 2017 году. Главную роль в ленте сыграл Данила Козловский. Вторым фильмом закрытия станет поэтический роуд-муви Vision Наоми Кавасе.
«Меридианы Тихого» — международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Смотр проводится ежегодно с 2003 года во Владивостоке. Помимо кинопрограмм, в рамках фестиваля ежегодно проходят концерты, выставки, творческие встречи известных актеров и режиссёров со зрителями и другие мероприятия.
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