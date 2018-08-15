Во Владивостоке пройдёт фестиваль «Меридианы Тихого»

Владивосток, , 14:41 — REGNUM Во Владивостоке с 21 по 27 сентября пройдёт международный кинофестиваль «Меридианы Тихого». На смотре покажут около 180 фильмов из 37 стран.

Традиционно фестиваль откроют два фильма: драма «Два билета домой» Дмитрия Месхиева и философская притча «Счастливый Лазарь» итальянского режиссера Аличии Рорвахер. В этом году фильм удостоился приза за лучший сценарий на Каннском кинофестивале.

Самые ожидаемые программы смотра — «Панорама», которая состоит из главных хитов текущего фестивального сезона, и «Кино России» — лучшие отечественные фильмы года.

В рамках «Панорамы» покажут фильмы:

«Время дьявола» Лава Диаза (Филиппины)

«Пепел — самый чистый белый» Цзя Чжанке (Китай, Франция)

«Магазинные воришки» Хирокадзу Корээда (Япония)

«Холодная война» Павла Павликовского (Польша, Великобритания, Франция)

«Слон сидит неподвижно» Ху Бо (Китай)

«Черный клановец» Спайка Ли (США)

«Ни даты, ни подписи» Вахида Джаливанда (Иран)

«Хрусталь» Дарьи Жук (Беларусь, Германия, США, Россия)

«Куда уходит время?» Цзя Чжанкэ, Алексея Федорченко, Уолтера Саллеса, Мадхура Бхандаркара и Джамиля К.Т. Кубека (Китай, Россия, Бразилия, Индия, ЮАР)

Программа «Кино России» состоит из фильмов:

«Глубокие реки» Владимира Биткова

«Подбросы» Ивана Твердовского

«Дядя Саша» Александра Гордона

«Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала

«Двое» Тимофея Жалнина

«Как я стал…» Павла Мирзоева

«Ван Гоги» Сергея Ливнева

«Облепиховое лето» Виктора Алферова

«Мира» Дениса Шабаева

На закрытии фестиваля состоится показ фильма «На районе» Ольги Зуевой, который снимали во Владивостоке в 2017 году. Главную роль в ленте сыграл Данила Козловский. Вторым фильмом закрытия станет поэтический роуд-муви Vision Наоми Кавасе.

«Меридианы Тихого» — международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Смотр проводится ежегодно с 2003 года во Владивостоке. Помимо кинопрограмм, в рамках фестиваля ежегодно проходят концерты, выставки, творческие встречи известных актеров и режиссёров со зрителями и другие мероприятия.

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