Фигурант дела о беспорядках в Миассе отрицает свою вину

Челябинск, , 14:38 — REGNUM Последний фигурант беспорядков на рок-фестивале «Торнадо» в Миассе Челябинской области отрицает свою вину. Об этом он заявил в последнем слове сегодня, 15 августа.

В суде он заявил, что не мог не осознавать общественной опасности инкриминируемых ему деяний. Также он отметил, что у него на тот момент были хороший бизнес, репутация и семья.

Напомним, заседание прошло в Челябинском облсуде. Александр Г. — последний фигурант дела о массовых беспорядках, которые произошли в Миассе в августе 2010 года. 5 сентября ему огласят приговор.

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