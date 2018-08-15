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Фигурант дела о беспорядках в Миассе отрицает свою вину

Общество

15 августа он выступил с последним словом

Челябинск, 15 августа 2018, 14:38 — REGNUM  Последний фигурант беспорядков на рок-фестивале «Торнадо» в Миассе Челябинской области отрицает свою вину. Об этом он заявил в последнем слове сегодня, 15 августа.

В суде он заявил, что не мог не осознавать общественной опасности инкриминируемых ему деяний. Также он отметил, что у него на тот момент были хороший бизнес, репутация и семья.

Напомним, заседание прошло в Челябинском облсуде. Александр Г. — последний фигурант дела о массовых беспорядках, которые произошли в Миассе в августе 2010 года. 5 сентября ему огласят приговор.

Читайте ранее в этом сюжете: Приговор последнему фигуранту дела о драке в Миассе огласят 5 сентября

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