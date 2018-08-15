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Специалисты ДГТУ приняли участие в экспертизе заявок Airbus BizLab

Общество

Наиболее перспективные проекты представят руководству Airbus

Ростов-на-Дону, 15 августа 2018, 14:36 — REGNUM  Более 250 проектных заявок, поданных на акселератор Airbus BizLab, прошли экспертизу в Центре трансфера технологий Донского государственного технического университета (ДГТУ), сообщает 15 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что работа была проведена совместно с ведущими экспертами авиакосмической отрасли. Заявленные проекты были посвящены различным направлениям, в том числе хранению и преобразованию энергии.

Корпоративный акселератор BizLab — это глобальный проект, который призван ускорить темпы коммерциализации инновационных идей, разработанных как внутри компании, так и за ее пределами. Отобранные проекты будут представлены руководству Airbus, партнерам компании и потенциальным инвесторам.

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Авиастроение
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