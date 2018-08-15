Более 1,5 млн человек совершили паломничество в Мекку

Мекка, Саудовская Аравия, , 14:27 — REGNUM Губернатор провинции Мекки принц Халид ибн Фейсал Аль Сауд объявил, что общее число паломников, прибывших в Саудовскую Аравию, достигло 1,5 млн человек, сообщает Tempo.

По словам губернатора, все эти паломники прибыли в основном из Индонезии, Пакистана, Индии, Турции и Ирана.

Принц Халид ибн Фейсал Аль Сауд выступил перед собравшимися в долине Муздалифа, которую каждый год посещают исламские паломники, совершающие хадж.

Ранее сообщалось, что первая группа индонезийских паломников отправилась в Мекку 17 июля. В общей сложности более 170 тыс. граждан Индонезии посетят Мекку в этом году.

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