Среда, 15 Августа 2018 года
14:36:43 МСК

В Ярославле начался ремонт беседки на Волжской Набережной

Общество

Мэр выполнил свое обещание

В Ярославле начался ремонт беседки на Волжской Набережной
Ремонт начался

Ярославль, 15 августа 2018, 14:19 — REGNUM  В Ярославле начался ремонт Волжской или Губернаторской беседки, которая является самым узнаваемым символом города и одним из самых посещаемых туристами мест, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

14 августа мэр Ярославля Владимир Слепцов проинформировал журналистов о том, что ремонт беседки начнется со дня на день:

«Мы получили наконец-то разрешение Минкульта о том, что ее можно ремонтировать, потому что это памятник истории и просто взять и сделать текущий или капитальный ремонт было нельзя. Мы должны были получить согласование. То есть процедура юридическая прошла и буквально со дня на день мы приступим к ремонту. Выполнять работы будет лицензированная организация», — сказал Владимир Слепцов корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, не так давно департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области направил в КУМИ мэрии Ярославля письмо с просьбой ускорить процесс ремонта Волжской беседки. Вечером 17 апреля там произошло ЧП — обвалилась штукатурка и часть внутреннего деревянного каркаса беседки.

Мэрия города обещала отремонтировать ее ко Дню города, который был 26 мая, но не сделала этого.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрию Ярославля просят поспешить с ремонтом беседки на Волжской набережной

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Защита культурного наследия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить