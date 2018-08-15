МВД Италии заявило о снижении легальной и нелегальной миграции

Рим, , 14:18 — REGNUM В министерстве внутренних дел Италии сообщили о снижении как легального, так и нелегального миграционного потока в течение последнего года, сообщает Il Sole 24 Ore в среду, 15 августа.

Число мигрантов, официально принятых итальянским государством, в период между августом 2017 и июлем 2018 года составило 132 тысячи человек, что на 20% меньше, чем годом раньше (160 тысяч).

Количество незаконных проникновений в Италию (водным путем) уменьшилось и вовсе более чем на 80%: в 2017/2018 годах таким путем в Италию прибыли 19 200 мигрантов, годом ранее — 97 300.

Почти вдвое сократилось и число официальных запросов о предоставлении убежища: в период с августа 2017 по июль 2018 года таких обращений было 82 700, годом ранее — 144 тысячи.

Число возвращенных из Италии на Родину нелегальных мигрантов за тот же период выросло почти на 10%: 6300 в 2016/2017 годах, 6800 в последние 12 месяцев.

В полтора раза выросло и число задержанных по подозрению в экстремизме: с августа 2016 по июль 2017 года таковых было 24, в течение последнего года — 43.

«За последние несколько лет мы приняли 700 тысяч мигрантов. Италия не может и дальше оставаться европейским лагерем для беженцев. Мы хотим помочь этим ребятам не убегать из их собственного дома», — заявил глава МВД Маттео Сальвини.