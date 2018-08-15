Двух фигуранток дела «Нового величия» могут выпустить из СИЗО

Москва, , 14:16 — REGNUM Двум обвиняемым в экстремизме активистам ультраправого движения «Новое величие» могут изменить меру пресечения. Соответствующее ходатайство в Дорогомиловский суд Москвы заявил следователь. Он просит перевести Марию Дубовик и Анну Павликову из СИЗО, где они содержатся в настоящий момент, под домашний арест.

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Как уточнил представляющий интересы Марии Дубовик адвокат Максим Пашков, слушание должно состояться 16 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, Анна Павликова находится под арестом с 16 марта по обвинениям в организации экстремистской группы и участии в нем. На момент задержания Павликова являлась несовершеннолетней. 10 августа Дорогомиловский суд Москвы продлил до 13 сентября содержание под стражей Павликовой. Всего по делу «Нового величия» проходит десять человек, четверо из которых находятся под домашним арестом, а шестеро — в СИЗО. По версии следствия, участники «Нового величия» хотели захватить власть в России после государственного переворота.

Добавим, что сегодня, 15 августа, в Москве может пройти так называемый «Марш матерей». Его организаторы требуют освободить из следственного изолятора фигуранток по делу «Нового величия» Анну Павликову и Марию Дубовик, у которых обострились проблемы со здоровьем. Глава департамента региональной безопасности мэрии Москвы Владимир Черников призвал организаторов митинга отказаться от его проведения, поскольку он не согласован со столичными властями и может нести угрозу общественной безопасности.

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