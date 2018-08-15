В США кандидат-трансгендер от Демпартии собрался в губернаторы

Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Губернатором американского штата Вермонт может стать первый в истории кандидат, перенесший операцию по смене пола. Кандидат-трансгендер Кристин Холлквист идёт на выборы от Демократической партии США, передаёт 15 августа телеканал ABC News.

«Я так горжусь тем, что сегодня представляю демократов», — cказала кандидат, обращаясь к своим сторонникам.

По сведениям телеканала, программа Холлквист ориентирована на экономическую и социальную справедливость, также в ней есть упоминание о реформе в образовательной сфере и увеличении прожиточного минимума.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во всеобщих парламентских выборах в Пакистане примут участие 11 трансгендеров, это стало возможным благодаря соответствующему закону, недавно принятому парламентом страны.

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