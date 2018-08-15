Во Владимире перевозчик добровольно уходит с четырех маршрутов

Владимир, , 14:00 — REGNUM Владимирская транспортная компания «БигАвтоТранс» заявила о прекращении работы на четырех маршрутах общественного транспорта в городе. Как сообщили местные СМИ, речь идет об автобусных маршрутах №№11С, 14, 25 и 31. Автобусы компании не будут ездить по маршрутам с октября 2018 года.

Как сообщил портал «Зебра ТВ» со ссылкой на директора компании Дмитрия Биганова, причиной стали «неблагоприятные экономическое обстоятельства», которые сложились в транспортном бизнесе. При этом в компании обещают трудоустроить людей, которые работали водителями и кондукторами на автобусах.

По данным издания, после отказа от маршрутов у компании «БигАвтоТранс» останется всего два маршрута.

ИА REGNUM напоминает, что «БигАвтоТранс» был одним из крупнейших перевозчиков во Владимире. В 2016 году в городе произошел масштабный передел рынка общественных перевозок. Многие маршруты компании по результатам конкурсов были отданы компании «АДМ». Многочисленные жалобы компании не дали никакого эффекта. После этого руководитель компании Автандил Биганов покончил с собой.

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