Среда, 15 Августа 2018 года
14:39:01 МСК

В ДНР объявили о начале военных сборов для резервистов

Общество

В начале 2018 года уже проводились недельные учения

Донецк, 15 августа 2018, 13:57 — REGNUM  Учебные военные сборы граждан Донецкой Народной Республики (ДНР), пребывающих в запасе, объявил глава республики Александр Захарченко, сообщает 14 августа «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, по всей территории ДНР пройдут учения резервистов. План мероприятий подготовят МВД, минобороны и минфинансов. При этом предприятия обязаны будут сохранить рабочие места и заработную плату за рабочими, ушедшими на военные сборы.

Напомним, в ДНР уже проводились военные сборы в конце января — начале февраля 2018 года. Учения проходили в течение недели, на них присутствовали около тысячи резервистов. Их обучали обращению с техникой, боевой стрельбе и взаимодействию в подразделениях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить