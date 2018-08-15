В ДНР объявили о начале военных сборов для резервистов

Донецк, , 13:57 — REGNUM Учебные военные сборы граждан Донецкой Народной Республики (ДНР), пребывающих в запасе, объявил глава республики Александр Захарченко, сообщает 14 августа «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, по всей территории ДНР пройдут учения резервистов. План мероприятий подготовят МВД, минобороны и минфинансов. При этом предприятия обязаны будут сохранить рабочие места и заработную плату за рабочими, ушедшими на военные сборы.

Напомним, в ДНР уже проводились военные сборы в конце января — начале февраля 2018 года. Учения проходили в течение недели, на них присутствовали около тысячи резервистов. Их обучали обращению с техникой, боевой стрельбе и взаимодействию в подразделениях.