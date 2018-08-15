Безопасность или коррупция: зачем нужны новые правила для такси в Москве?

Москва, , 14:24 — REGNUM Прежде чем ограничить возможность людям с водительскими правами из соседних республик или иностранных государств предлагать свои услуги в такси, необходимо провести определённую работу в части ужесточения правил получения разрешения на вождение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель комитета по транспорту московского отделения «Опора России» Игорь Ребельский, комментируя инициативу столичного мэра выдавать лицензию на вождение такси только водителям с правами, выданными на территории РФ.

«Нужна чёткая система, как человек, который приехал и хочет работать из другого государства, может эти права или разрешение получить Возможно, он должен пройти курс переподготовки или сдать экзамен. Тогда это будет дополнительный, более качественный сервис для потребителя, и как результат, меньше аварий. Также стоит ввести определённые правила для таксопарков, чтобы они были надзорным, контролирующим органом», — подчеркнул он.

В противном случае, по мнению Ребельского, рынок такси может претерпеть сильные изменения — вырастет стоимость поездок, и услуга окажется недоступной для потребителя. Он также заявил, что столичный рынок такси динамично развивается. Согласно показателям прошлых лет, прирост в отрасли составляет порядка 10−20% в год.

Добавим, по мнению председателя профсоюза столичных таксистов Вячеслава Смирнова, в новых правилах выдачи лицензии может быть замешана коррупционная составляющая, так как многие водители захотят переоформить иностранные документы на российские. Он отметил, что безопасность перевозок зависит, в первую очередь, от переработок столичных водителей.

«Не надо ничего придумывать, лишняя кормушка для чиновников, для людей, которые захотят переоформить документы. Из другого государства есть люди, которые работают много времени, и они отлично знают Москву. Безопасность перевозок заключается в том, чтобы водитель не перерабатывал. 99% аварий на дорогах из-за того, что водители засыпают за рулем», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема иностранных водителей, работающих с национальными правами, обсуждалась на Международном евразийском форуме. Затем мэр Москвы Сергей Собянин выступил с инициативой выдавать лицензию на такси только водителям с правами, полученными в Российской Федерации.

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