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В ростовском зоопарке поселились патагонские мары из Новосибирска

Общество

Новая экспозиция открыта для гостей

Ростов-на-Дону, 15 августа 2018, 13:54 — REGNUM  Патагонские мары, известные ещё как патагонские зайцы и свинки, стали новыми обитателями ростовского зоопарка. Постояльцы прибыли в южную столицы из Новосибирска, сообщили ИА REGNUM в зоопарке.

Гости зверинца могут познакомиться с семилетним самцом Эргестом и двумя молодыми самочками. Вольер с новой живой экспозицией расположен рядом с фазанарием.

Стоит отметить, что этот вид находится под угрозой исчезновения, поэтому патагонская мара занесена в Красную книгу.

По информации с сайта Википедия, патагонские зайцы являются представителями рода грызунов из семейства свинковых. Обитают животные в Южной Америке. Патагонская мара не боится людей, поэтому грызуна очень легко одомашнить. В неволе животные могут прожить до 14 лет.

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Зоопарки, океанариумы
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