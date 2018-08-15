YouTube запретил пугающую рекламу нового хоррора «Проклятие монахини»

Вашингтон, , 13:53 — REGNUM YouTube запретил проморолик к спин-оффу фильма ужасов «Заклятие». Представители видеохостинга сняли рекламу триллера «Проклятие монахини» с показа как шок-контент после того, как пользователи стали предупреждать друг друга об опасности просмотра.

Первым на пугающий ролик обратил внимание пользователь Twitter с ником Apple. Юзер предупредил своих подписчиков о рекламе, которая может вызвать сердечный приступ. Ролик воспроизводится сам в качестве рекламной вставки, из-за короткой длины его невозможно пропустить. В пятисекундном видео на первых кадрах на чёрном экране появляется предложение уменьшить громкость динамиков, затем громко кричащая монахиня, а после логотип и название фильма.

«Внимание! Если вы видите на YouTube рекламу со знаком уменьшения громкости, скорее пропустите её, ничего больше. Это скример к новому фильму «Проклятие монахини». Советую отвернуться и/или уменьшить громкость, если вы склонны к тревожности или просто ненавидите скримеры. Пожалуйста, сделайте ретвит, чтобы спасти жизнь», — пишет Apple.

Значок уменьшающегося звука заставляет пользователей устройств Apple думать, что их динамики дали сбой и самопроизвольно начали убавлять громкость. После этого юзер увеличивает громкость, стараясь исправить положение. В этот момент на экране появляется скример.

Предупреждение пользователя Apple быстро стало вирусным. Всего за два дня его ретвитнули более 135 тыс. пользователей. Юзеры признаются, что уже не раз сталкивались с промо-роликом, и каждый раз их охватывал ужас.

«Если я вижу трейлер «Монахини», всплывающий в качестве рекламы, когда смотрю что-то на YouTube, то закрываю его руками. Я устала бояться, когда смотрю видео», — пишет Эми М.

Вскоре на запись с предупреждением об опасности рекламы отреагировали администраторы официального аккаунта YouTube в Twitter. Они поблагодарили пользователя Apple за то, что он обратил их внимание на промо-ролик, и сообщили, что запретят его.

«Эта реклама нарушает нашу политику шокирующего контента и больше не будет проигрываться в качестве рекламного объявления».

Выход фильма ужасов «Проклятие монахини» запланирован на сентябрь 2018 года. Сюжет картины основан на истории послушницы монастыря, совершившей самоубийство и принявшей облик демона, а также о битве между живыми и проклятыми. Фильм является спин-оффом хорроров «Заклятие» и «Заклятие-2», которые вышли в 2013 и 2016 годах. Главными антагонистами обеих картин стали призраки и злые духи, которые досаждали живым людям. Фильмы были заявлены как основанные на реальных историях из жизни.

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