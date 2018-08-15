В Москве синоптики прогнозируют скорое резкое похолодание

Москва, , 13:26 — REGNUM В ближайшие дни в столице России дневная температура воздуха понизится до +22°С. Об этом сообщили 15 августа метеорологи службы Gismeteo.

«Очередной атлантический циклон движется на восток по сниженной траектории — через Прибалтику на Нечерноземную зону России», — говорится в сообщении метеослужбы.

Отмечается, что прохождение холодного фронта придется на вторую половину дня 15 августа и будет сопровождаться сильными дождями и грозами.

«Местами не исключается град! Порывы ветра могут достигать 17−22 м/с», — добавили в Gismeteo.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчеркнул, что в Москве и Подмосковье в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха на 4−5 градусов.

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