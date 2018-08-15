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Приговор последнему фигуранту дела о драке в Миассе огласят 5 сентября

Общество

Ранее были осуждены 16 человек

Челябинск, 15 августа 2018, 12:58 — REGNUM  В Челябинске областной суд 5 сентября огласит приговор последнему фигуранту дела о массовых беспорядках на рок-фестивале «Торнадо». Фестиваль был в августе 2010 года под Миассом.

Александр Г., которого следователи называют одним из организаторов, долгое время скрывался от следствия. Поймали его лишь в 2016 году. И привезли в Челябинск. А сегодня, 15 августа, состоялось последнее перед приговором заседание суда.

Прокуратура требует для него восемь лет колонии.

Напомним, из-за беспорядков на рок-фестивале травмы получили более 30 человек. Причиной стал конфликт между участниками фестиваля и владельцами двух точек питания, одним из которых и был Александр Г.

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Массовые драки
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