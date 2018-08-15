На форуме «Машук-2018» начался день защиты проектов НКО

Ставрополь, , 12:35 — REGNUM На IX Северо-Кавказском молодёжном образовательном форуме «Машук-2018» стартовал день защиты проектов некоммерческих организаций. Всего на грантовый конкурс подана 31 заявка. Все их предварительно оценили эксперты, сообщили ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе форума.

Тематика проектов касается волонтёрского движения, молодёжного творчества, профилактики негативных проявлений в молодёжной среде, а также формирования гражданской активности и других направлений.

Победитель может претендовать на сумму до 2,5 млн рублей. Общий объем грантовой поддержки проектов некоммерческих организаций составит в 2018 году 50 млн рублей.

Как отметила заместитель председателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина, все проекты, представленные НКО, существуют не на бумаге, они уже работают и отвечают запросам регионов СКФО. Большинство заявок формируется молодыми общественниками, уже имеющими опыт социального проектирования и понимающими проблематику своих регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, Северо-Кавказский молодёжный образовательный форум «Машук-2018» стартовал 11 августа в Пятигорске. В 2018 году он проводится уже в девятый раз. В нынешнем году «Машук» посвящен Году добровольца в России. Ожидается, что сегодня, 15 августа, форум посетит президент РФ Владимир Путин.

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