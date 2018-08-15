Сеть школ для палестинских детей не имеет средств для продолжения работы

Рамалла , , 12:41 — REGNUM Сеть школ для палестинских детей в Секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Сирии и Ливане не имеет средств для продолжения работы. Организация Объединенных Наций (ООН) предупреждает о серьезных последствиях, передает телеканал TeleSur.

По меньшей мере 500 тыс. палестинских детей не смогут начать новый учебный год из-за сокращения Вашингтоном финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом заявил пресс-секретарь агентства Крис Ганнес.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о сокращении финансирования БАПОР, большая часть которого лежала на плечах Вашингтона. БАПОР не получит $305 млн.

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