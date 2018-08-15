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На Украине утвердили «корзину для новорожденных»

Общество

Комплект вещей для малышей стоит немногим более 12 тыс. рублей

На Украине утвердили «корзину для новорожденных»
Пьер Огюст Ренуар. Мать и дитя. 1895

Киев, 15 августа 2018, 12:26 — REGNUM  Список товаров, которые бесплатно будут передаваться молодым мамам для новорожденного, утвердило министерство социальной политики Украины, сообщает 15 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, в «корзину для новорожденных» вошли памперсы, салфетки, пеленки, шапочки, два термометра, игрушка, комплект постельного белья, ножницы маникюрные, прокладки для лактации и крем. Общая стоимость «корзины» — до 5 тыс. гривен (12,15 тыс. рублей).

Напомним, на Украине активно развивается суррогатное материнство. Спрос на украинских мам большой — стоимость суррогатного материнства на Украине гораздо ниже, чем, например, в США или странах ЕС. Украинские девушки идут на такой риск из-за отсутствия достойных зарплат и условий труда в стране.

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