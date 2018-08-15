«Ушла целая эпоха»: соцсети о смерти Эдуарда Успенского

Москва, , 12:24 — REGNUM В Москве после тяжёлой продолжительной болезни скончался писатель, драматург и сценарист Эдуард Успенский. Пользователи соцсетей выражают соболезнования родным и близким писателя, а также вспоминают любимые произведения, созданные Успенским.

«Осиротели Чебурашка, Крокодил Гена, Шапокляк и все мы — дети советской эпохи… Грустно», — пишет Светлана М.

Юзеры отмечают, что со смертью Успенского ушла целая эпоха. Многие из них признаются, что писатель сделал их детство красочнее и подарил целый волшебный мир.

«В нашей стране не найдешь человека, которому не было бы знакомо его творчество. Когда уходят такие люди, уходит целая эпоха… Мои соболезнования родным и близким», — пишет в своём Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

«Этот мир катится в тартарары. Я теряю связь с тем самым светлым и добрым под названием «детство», — отмечает Александр Б.

Соцсети вспомнили любимые произведения и персонажей писателя. Лидируют герои «Простоквашино», Крокодил Гена и Чебурашка. Назвали также книги «Школа клоунов», «Грамота», «Меховой интернат» и другие.

Многие юзеры считают, что нынешнее поколение детей не знакомо с творчеством Успенского и не сможет понять, какой потерей стала его смерть. Впрочем, некоторые пользователи доказали обратное. Например, Мария К. рассказала, что её дочь обожает Крокодила гену и Чебурашку и даже говорит фразами Шапокляк.

«Эти книги создают атмосферу добра и взаимопомощи, которой так не хватает в наше время», — написала Мария.

В соцсетях пишут, что Успенский останется жив в сердцах поклонников его творчества. «Бесконечно талантливый» и «неординарный в своём творчестве», он нашёл тонкие струны к душам детей и взрослых.

«Спасибо, великий сказочник, за моё, моих детей и внуков веселое детство!» — поблагодарил Юрий С.

Напомним, Эдуард Успенский умер 14 августа на 81-м году жизни. В последние годы он страдал тяжёлым онкологическим недугом. Недавно писатель уезжал на лечение в Германию, откуда вернулся в начале августа. После этого его состояние резко ухудшилось. Успенский отказался от госпитализации и последние две недели не вставал с постели. В момент смерти рядом с автором любимых миллионами детей книг была его супруга.

Читайте ранее в этом сюжете: Актер Левенбук: В России нет человека, не знакомого с героями Успенского