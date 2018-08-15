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Власти Дагестана поддержат сельских учителей рублем

Общество

Учителям иностранного языка будут выплачиваться стимулирующие надбавки к зарплате

Власти Дагестана поддержат сельских учителей рублем
Коржев Гелий. Дополнительный урок.1986

Махачкала, 15 августа 2018, 12:18 — REGNUM  В Дагестане не хватает более 800 учителей. Особенно остро стоит вопрос обеспеченности педагогическими кадрами в сельских школах. При этом наибольшее число вакансий приходится на учителей иностранного языка — в сельских школах не хватает около 200 преподавателей. Об этом сообщила в ходе заседания Общественного совета министерства образования и науки Республики Дагестанминистр образования и науки РД Уммупазиль Омарова.

По ее словам, для решения проблемы с нехваткой преподавателей иностранного языка правительство республики предложило оказать дополнительные меры поддержки педагогическим работникам, выезжающим в сельские школы. Для них будут введены дополнительные стимулирующие выплаты в размере 17 250 рублей в течение трех лет. Они будут выплачиваться уже в 2018 году. На эти цели из бюджета выделят 9 млн рублей.

В ходе заседания общественного совета своим способом привлечения педагогических кадров поделился заместитель начальника управления образования Дахадаевского района. По его словам, муниципалитет намерен предоставлять приехавшим в район учителям единовременные выплаты в размере 60 тыс. рублей, а также ежемесячную прибавку к зарплате в сумме 50% от оклада. Решившие приехать в села Дахадаевского района учителя получат также бесплатное жилье.

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